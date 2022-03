Blå partier: Liste over mosképenge fra Mellemøsten er mangelfuld

Det er skuffende, at forbudslisten mod personer, der ikke må donere over 10.000 kroner til moskéer i Danmark, kun indeholder ét navn. Det mener Venstre og De Konservative.

Der er noget, der tyder på, at kriterierne for komme på listen er for skrappe. Det siger udlændingeordfører Mads Fuglede (V).

- Jeg tror, vi bliver nødt til at tale med ministeren om, om der er noget galt med de kriterier, man har anvendt, sådan at vi kan få det her til at virke, siger han.