Messerschmidt-støtte bliver folketingskandidat for DF

Vistisen støtter DF-formand Morten Messerschmidt, som 23. januar blev valgt som partiets formand efter et kampvalg. Efterfølgende har 6 ud af 16 folketingsmedlemmer forladt DF i protest mod Messerschmidt.

Ifølge Vistisen er der nu ro på partiet igen, selv om tidligere formandskandidat Erik Høgh-Sørensen tirsdag kunne meddele, at DF’s hovedbestyrelse havde ekskluderet ham efter længere tids ballade mellem ham selv og Messerschmidt.

- Jeg tror på, at vi nu har fået ro på partiet og kan koncentrere os om at få vores gode politik i fokus, skriver Vistisen.

- Jeg ser derfor også frem til at få gang i valgkampen og kæmpe for de værdier, som for ganske få år siden gjorde DF til Danmarks næststørste parti, skriver han og henviser til folketingsvalget 2015.