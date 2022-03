DF-ballade i Næstved: Lokalbestyrelsen er skiftet ud

- Det er jo altid interessant, hvis man kan inddrage mig. Det giver lidt ekstra presse, siger Pia Kjærsgaard til sn.dk om kritikken fra Næstved.

Alex Thomsen mener, at eksempelvis både Pia Kjærsgaard og partisekretær Jens Vornøe har presset på for at få bestyrelsen til at gå. Byrådsmedlem Nickolai Hamann (DF) kritiseres også af Alex Thomsen.