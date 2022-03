Lektor kalder Messerschmidts påstand om EU-hær for vrøvl

Messerschmidt gentog tirsdag i Folketingssalen, at Emmanuel Macron, den franske præsident, og den tidligere forbundskansler Angela Merkel vil have en EU-hær.

- Macron vil have en EU-hær, Merkel vil have en EU-hær, EU-Kommissionen vil have en EU-hær, Europa-Parlamentet vil have en EU-hær.

- Når nu det er den vej, EU bevæger sig, hvorfor så ikke holde fast i forbeholdet, sagde han.

Han frygter, at de danske vælgere stemmer ja til at afskaffe forbeholdet, og at det kan betyde, at Danmark skal levere soldater til en EU-hær.