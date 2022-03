Statsminister: Tiden kræver sammenhold - ikke forbehold

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at vælgerne bør stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, så Danmark kan indgå i EUs militære samarbejde.

Det siger hun tirsdag i Folketingssalen.

- Tiden kræver sammenhold, ikke forbehold. Samarbejde og ikke enegang. Rusland-krisen viser mere end noget andet, hvor vigtigt det er, at Europa og Vesten rykker stadig tættere sammen og tager et større ansvar for vores egen sikkerhed, siger hun.