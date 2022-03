Erik Høgh-Sørensen var kandidat til posten som formand, da der skulle vælges ny formand på et ekstraordinært årsmøde i januar.

Han trak sig dog nogle dage før årsmødet. For ham kom det i stedet til at handle om, at den nye formand ikke blev Messerschmidt, som han nu har politianmeldt for at sidde advarsler overhørig.