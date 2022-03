Partiets hovedbestyrelse har for nylig sendt Høgh-Sørensen en skriftlig advarsel.

Advarslen fik han, efter at han i et læserbrev i Jyllands-Posten den 27. februar skrev, at han mente, at ukrainerne skulle have lov til at opruste med atomvåben i sit forsvar mod russiske angreb.

Erik Høgh-Sørensen var i en periode kandidat til formandsposten i partiet. Han trak sig dog som kandidat inden det ekstraordinære årsmøde i januar, hvor den nye formand skulle vælges.