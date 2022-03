23-årig sygeplejerske afløser Bøgsted som DF-kandidat

- Foreningens revisor og alle bestyrelsesmedlemmer bortset fra én beskylder Morten Messerschmidt for at acceptere mandatsvig, og de kritiserer DF’s hovedbestyrelse for uden gyldig grund at fjerne Messerschmidts rival ved formandsvalget Erik Høgh-Sørensen fra partiets liste over folketingskandidater, står der i en pressemeddelelse fra de tidligere DF’ere.

23. januar vandt Messerschmidt et kampvalg mod Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.

Omkring en måned senere forlod Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Lise Bech, Hans Kristian Skibby og Marie Krarup så Dansk Folkeparti.

Det var en direkte konsekvens af den nye formands ledelsesstil.