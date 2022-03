- Siden vi indgik aftalen om en målrettet varmecheck er situationen blevet markant forværret. Der er krig i Europa, og energipriserne er fortsat meget, meget høje.

- Derfor skal vi se på, om vi ikke kan øge varmehjælpen yderligere. Det skal vi forhandle om nu, siger Dan Jørgensen.

Til en start vil det være de partier, der var med i den originale aftale, der vil blive inviteret til forhandlingerne. Det inkluderer ikke blå blok, da hovedparten af de blå partier forlod forhandlingerne, fordi de mente, at aftalen hjalp for få.

- Og nu, hvor vi lægger op til at forøge hjælpen, kan det jo være, at flere partier vil støtte op.

Hovedparten af blå blok forlod forhandlingerne om den første varmehjælp, da de mente, at det var for lidt og hjalp for få. Dan Jørgensen håber, at flere partier vil støtte op nu, hvor der er lagt op til at udvide hjælpen.