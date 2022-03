SF får et nyt engelsk navn uden socialister og folkeparti

SF har fået et nyt internationalt navn.

På partiets landsmøde i Kolding har medlemmerne søndag stemt for et ændringsforslag, så det tilføjes i partiets interne love, at det internationale partinavn er Green Left.

Partiets danske navn SF - Socialistisk Folkeparti ændres der ikke ved.

SF har ikke tidligere haft et internationalt navn. På partiets hjemmeside står partiet fortsat omtalt som Socialist People’s Party, der er en direkte oversættelse af det danske navn til engelsk.