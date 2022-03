Kvinfo noterer sig også, at kun halvdelen af de adspurgte ved, hvor de kan henvende sig, hvis de oplever forskelsbehandling eller chikane.

- I fritekstfelterne fremgår det, at der blandt medlemmer både er en usikkerhed om, hvem i partiet der kan håndtere sager, og hvordan sagerne håndteres.

- Der er også eksempler på, at der gives udtryk for en modstand mod at lade partiet håndtere sager, fordi ikke alle stoler på partiets evne til at gøre det fortroligt, uden at vælge side, eller gøre sagen genstand for en politisk konflikt, skriver Kvinfo.

Pernille Skipper skriver i en kommentar, at det skal partiet ”gøre noget ved”.