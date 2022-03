Den første ukrainer har fået opholdstilladelse efter særlov

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger i Twitter-opslaget, at han er meget glad for, at den første opholdstilladelse nu er givet.

- Med en tilladelse i hånden kan ukrainerne hurtigt få adgang til bolig, job og skolegang.

- Nu står vi over for den største integrationsopgave i årtier. Der bliver brug for, at hele det danske samfund løfter i flok, siger Tesfaye.

Regeringen meldte indledningsvist ud, at omkring 20.000 ukrainere ville flygte fra den russiske invasion af hjemlandet til Danmark.