Ministerdatter vil være folketingskandidat for Socialdemokratiet

Nikoline Linnemann Prehn skriver på Facebook, at Socialdemokratiet i Indre by og Christianshavn i tirsdags besluttede at indstille hende som deres kandidat. Nu skal hun så vælges på en generalforsamlingen 29. marts.

- At blive valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i København bliver alt andet end let. Heller ikke hvis vi går frem ved næste folketingsvalg, som det heldigvis ser ud til nu, bliver det let, skriver hun på Facebook.

- Men jeg får brug fra din og andres hjælp, hvis det skal lykkedes. Mit mål er, at det skal være sjovt og engagerede at være med. Og selv om jeg ikke bliver valgt selv, vil jeg super gerne bidrage til at skaffe flere unge stemmer, medlemmer og aktive.