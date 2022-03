EL vil frede udviklingsbistand med øremærket milliard til Ukraine

Partierne er imod, at loven bliver finansieret af udviklingsbistand. Det vil Enhedslisten undgå sker igen.

- I går ved tog vi en særlov for ukrainske flygtninge. Desværre kunne vi ikke få flertal for at ændre finansieringen fra at blive taget fra udviklingsbistanden, siger Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører, Rosa Lund.

- Derfor trækker vi nu en streg i sandet for at sikre, at vores fremtidige og helt nødvendige hjælp til Ukraine ikke udhuler udviklingsbistanden yderligere.

Særloven koster omtrent 2,2 milliarder kroner i 2022. Over to milliarder bliver taget fra udviklingsbistanden, som er hjælp tiltænkt verdens fattigste.