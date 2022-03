Regeringen inviterer til forhandlinger om at frisætte kommunerne

Ifølge finansministeren handler det om at se på, hvordan den offentlige sektor kan indrettes bedre.

- Jeg tror på, at de, der knokler hver eneste dag på plejehjem, i vuggestuer og på skoler, oplever, at arbejdsdagen kan sande til. For meget tid går op i papirarbejde og bureaukrati, siger han.

Den nuværende aftale betyder, at syv kommuner fra 2021-2024 har frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder.

Det gælder Helsingør, Rebild, Esbjerg, Holbæk, Langeland, Middelfart og Viborg. Forsøget skal altså fra næste år omfatte alle kommuner, hvis det står til regeringen.

Den afgående formand for Kommunernes Landsforening, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), ser gerne, at endnu et område føjes til, så også beskæftigelsesområdet kan frisættes, lød det på topmødet.