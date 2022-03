Afgående KL-formand: Krigen i Ukraine betyder ny økonomisk virkelighed

- Nu står de i vores lokalsamfund og har brug for os. Det er helt tæt på, og det er lige nu, siger Jacob Bundsgaard og tilføjer, at der er brug for noget af den samme handlekraft, som man viste rundtom i kommunerne under coronaen.

Regeringen har tidligere anslået, at der kan komme 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Men torsdag lød det fra udlændingeminister Mattias Tesfaye (S), at det tal kan ende ”markant højere”.