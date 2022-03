Når ukrainerne har fået opholdstilladelse, bliver de fordelt mellem kommunerne efter en særlig fordelingsnøgle.

Der bor allerede mange ukrainere i særligt den vestlige del af Jylland, som kan blive udsat for et større pres i forhold til at modtage de fordrevne ukrainere, som gerne vil bo i nærheden af deres netværk.

Der vil blive taget højde for personlige ønsker, eventuelle job eller familierelationer, men det er ikke muligt at garantere alle ukrainere, at de ender i netop den kommune, de ønsker, siger Mattias Tesfaye.

Må ikke gå ud over velfærden

Ifølge regeringen må flygtningesituationen ikke gå ud over den »almindelige velfærd« i Danmark. Dermed er der ikke planer om at suspendere pasningsgarantien, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosentkrantz-Theil på pressemødet.

Hun forventer heller ikke problemer med klasseloftet i folkeskolen, men opfordrer alle til at tage godt imod ukrainerne:

»De har brug for at mærke, at vi vil dem alt det bedste. Det er børn, der har forladt alle deres venner,« siger hun.

Hvis der bliver behov for at give kommunerne flere penge for at løfte opgaven, skal det aftales i de årlige økonomiforhandlinger.

I forhold til at finde jobs til de ukrainske flygtninge er timingen »gunstig,« fordi Danmark mangler arbejdskraft i øjeblikket, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

»Vi har gode forudsætninger for, at det faktisk kan lykkes at få ukrainerne inkluderet på det danske arbejdsmarkedet,« siger han.