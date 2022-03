Avisledere: Forslag om forbud mod tobakssalg skaber ulighed

JydskeVestkystens ansvarshavende chefredaktør Peter Orry stemmer i. Ifølge ham bør staten ikke tage vare på danskernes sundhed.

- Man må håbe, at 2010-idéen lider en hurtig død, når politikerne forhandler, skriver han.

Forslaget er en del af regeringens udspil til en kommende sundhedsreform. Et udspil, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede tirsdag.

Med reformen vil regeringen forebygge, at kommende generationer begynder at ryge. For at nå det mål erklærer regeringen sig villig til at tage markante midler i brug.