18/03/2022 KL. 19:25

På fem dage opgav SF-formand skepsis mod Nato-mål: »Den diskussion er slut«

Ruslands invasion i Ukraine har rykket ved de tektoniske plader i SF, hvor partileder Pia Olsen Dyhr har begravet partiets skepsis mod massiv oprustning af dansk forsvar. Forud for partiets landsmøde i Kolding forsvarer Pia Olsen Dyhr kursskiftet, men slår også fast, at hun på ét område fortsat er skeptisk over for regeringens forsvarspolitiske kurs.