Tesfaye til hjælpende danskere: Hent kun ukrainere, I kender

- Jeg vil først og fremmest sige, at jeg er virkelig glad for danskernes solidaritet og lyst til at hjælpe. Men jeg må indrømme, at jeg også er ret bekymret over, om der opstår et ”wild west”, hvor nogle ukrainere kan risikere at blive udnyttet eller komme i klemme, siger han.

- Derfor vil jeg godt igen appellere til, at man ikke tager til den polsk-ukrainske grænse for at hente folk, medmindre man konkret har en aftale om at hente nogen, man kender.

- Hjælp i stedet de etablerede organisationer ved at donere penge. Eller meld dig som frivillig, siger ministeren.