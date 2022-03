Mette Frederiksen: Vi skulle have undskyldt til eksperimentbørn for længst

- Når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, at vi efter hjemmestyrets indførelse burde have presset på sagen hurtigere for at forlange en undskyldning fra dem, der var ansvarlige.

- Denne sag og beslutning er, som I ved, truffet i en anden tid. Det skete under kolonitiden, men vi har fra Grønland også et medansvar for, at undskyldningen først sker nu. For vi kender vores historie, og derfor siger vi nu undskyld for vores medansvar, at vi ikke tidligere har kunnet få den danske stat til at erkende dette, siger han ifølge KNR.

Ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq.AG har flere af de nulevende fra eksperimentet påpeget, at der også burde komme en officiel undskyldning fra Grønland.

Men det gjorde der ifølge medierne ikke under tirsdagens arrangement.