Pligt skal give flere læger i udkantsområder

- Den praktiserende læge har en vigtig opgave i at sikre, at borgerne får og bliver henvist til rette behandling eller tilbud for eksempel i det specialiserede sundhedsvæsen. Derfor er det helt afgørende, at der er læger nok i hele landet, skriver regeringen i sit udspil.

- Vi foreslår en praksispligt på hoveduddannelsen i almen medicin, hvor man frem for at være på sygehuset skal man være ude i selve praksis, således at man kan bistå den enkelte praktiserende læge, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).