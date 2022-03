Enhedslisten er åbne for tobaksforbud - De Radikale afventer detaljer

Stinus Lindgreen, sundhedsordfører for De Radikale, er mere skeptisk end støttepartikollegerne hos Enhedslisten.

Han roser regeringen for at gå ambitiøst til værks og deler ambitionen om en røgfri fremtid.

Men principielt synes han, det er en smule mærkeligt, hvis butikkerne i fremtiden skal spørge granvoksne mennesker, om de er født før 2010, såfremt de vil købe tobak.

- Om det her er den rigtige vej derhen, mangler jeg simpelt hen detaljer for at kunne sige, lyder det.

Ud over et forbud mod tobakskøb for kommende generationer ønsker regeringen også, at aldersgrænsen for køb af al alkohol bliver hævet til 18 år.