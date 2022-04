Vellidt partisoldat blev Poul Schlüters arvtager

Som kirkeminister kunne han i 1991 ikke udnævne sin kone, Lis Rechendorff, som provst, og dermed blev hun udnævnt af selveste statsminister Poul Schlüter (K).

Afløser som formand

Men Tamilsagen ramte, og regeringen gik af. Der var brug for en ny formand, men partiet var delt. Derfor blev den vellidte Rechendorff formand midt i en krisetid.

Med blot to år på posten endte han som spået som en overgangsfigur, til Hans Engell kunne trække sig sejrrigt ud af formandskampen med Henning Dyremose.

Den evige partisoldat gjorde, hvad der forventedes, og konservative vil huske ham for at være lige så god, som han er høj. Partiet kunne komme til hægterne. For en stund.

Torben Rechendorff røg ud af Folketinget i 1998, hvor han måtte sande, at han havde bedst af at engagere sig, hvilket han siden gjorde i blandt andet Diakonissestiftelsen og som formand for Grænseforeningen.