Danmark vil indgå udleveringsaftale med emirater

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil i indeværende uge rejse til De Forenede Arabiske Emirater for at underskrive en udleveringsaftale. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

En udleveringsaftale indebærer, at lande kan udlevere eftersøgte kriminelle til hinanden.

- Vi har set eksempler på, at formodede gerningsmænd skjuler sig under varmere himmelstrøg og dermed undgår at blive retsforfulgt og stillet til ansvar her i landet for deres handlinger.