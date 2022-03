Venstrefløjsprofilen Trine Pertou Mach vil gøre comeback på Christiansborg.

Efter at have været partiløs og uden for politik i en række år, håber hun på at kunne stille op for Enhedslisten ved det næste folketingsvalg.

- Jeg vil gerne tilbage til politik, fordi både globalt og i Danmark står vi overfor nogle historisk store kriser, og jeg tror simpelt hen kun, det kan løses med mere solidarisk og venstreorienteret politik, siger hun.