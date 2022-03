- Vi skal lægge et pres på, så vi får løftet samtalen i EU-regi. Det er jo tydeligt, at der er mange i Rusland, som er forfærdede over det, de oplever. Og hvis de vidste, at der er en vej ud af det, så tror jeg, at de vil vælge det, siger han.

Sidste uge blev et politisk flertal enige om en særlov, der skal give beskyttelse til de ukrainske krigsflygtninge.

Særloven giver mulighed for at styre uden om de normale asylregler. Det betyder, at de ukrainske flygtninge automatisk får midlertidig opholdstilladelse i Danmark i to år.

Kathrine Olldag, som er udlændingeordfører i Radikale, ønsker også at tage imod russiske soldater og embedsmænd. Hun mener dog, at politikerne skal se på den eksisterende udlændingelovgivning i stedet for at lave endnu en særlov.