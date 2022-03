Omkring 50 personer på danskerliste i Ukraine

Listen er ikke en udtømmende liste over danskere i Ukraine. Det er en liste over de personer, der har meddelt Udenrigsministeriet, at de befinder sig i Ukraine.

- Der er intet krav om, at man skal registrere sig hos os i Udenrigsministeriet. Eller hos andre myndigheder, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Han minder om, at de danske myndigheder fraråder rejser til Ukraine. Danmark har desuden ikke længere diplomater i Ukraine.