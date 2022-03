Kofod besøger Moldova: De frygter, at krigen kommer til landet

- Det er mit indtryk, at de frygter at blive næste offer. I en del af landet, Transdnestr, er der allerede udfordringer og russiske soldater. Der er en konflikt, der har varet i mange år, siger han efter at have besøgt grænsen til Ukraine.

Han peger på, at den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2014 annekterede halvøen Krim og anerkendte Luhansk og Donetsk som uafhængige regioner, hvorefter han invaderede Ukraine i 2022.

- Det er klart, med det man ser med Ukraine og Luhansk og Donetsk, så frygter de, at de er de næste i rækken, i forhold til om frihed og sikkerhed kan blive bevaret, eller om de er de næste i Putins aggressions- og ekspansionskrig, siger Kofod.