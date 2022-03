Mangler i forarbejdet til loven, der skal realisere en tredje forbindelse over Limfjorden, får Transportministeriet til at udskyde lovforslaget, der skulle have været behandlet i Folketinget dette forår.

Det skriver Altinget.

I et 22 sider langt høringssvar oplister Miljøministeriet en lang række punkter, hvor Transportministeriet enten har formuleret sig for upræcist, ikke har lavet tilstrækkelige miljøundersøgelser eller slet ikke kommer ind på de miljømæssige konsekvenser af byggeriet af den nye forbindelse, der skal gøre det muligt at krydse Limfjorden vest om Aalborg over øen Egholm.