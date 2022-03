Kofod besøger Ukraines nabo: Også Moldova må vælge egen fremtid

- Det er et fundamentalt princip i FN-pagten, som Rusland også har tilsluttet sig.

Under besøget skal Jeppe Kofod besøge en grænseovergang mellem Moldova og Ukraine for at få et indtryk af situationen.

Den russiske invasion af Ukraine er af Rusland blandt andet blevet begrundet med, at Ukraine ifølge russerne skulle have begået folkedrab på russere i de to østlige ukrainske regioner Luhansk og Donetsk.

I de to ukrainske regioner har der siden 2014 været erklæret prorussiske udbryderrepublikker.