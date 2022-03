Statsminister frygter brug af kemiske våben i krig i Ukraine

- Det er der en risiko for, og ingen kan give garantier for, hvordan det ender, og hvor det ender. Vi ser et meget aggressivt Rusland og en invasion af et frit europæisk land.

- Vi ved, at Putin (præsident Vladimir Putin, red.) har adgang til våben, som vi fra Vesten mener er helt uacceptable at bruge på mennesker. Risikoen er der, siger hun.

USA har meddelt, at verden skal være opmærksom på, om Rusland bruger kemiske våben eller biologiske våben.

Rusland har blandt andet holdt hånden over Syrien, som brugte kemiske våben i landets borgerkrig, som har sendt millioner på flugt og kostet tusindvis af liv.