Minister: Danskere i kamp i Ukraine skal ikke forvente hjælp

Danskere, der er taget til Ukraine for at kæmpe mod de russiske styrker, skal ikke forvente hjælp til at komme ud igen. Det understreger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) torsdag.

Ukraines ambassadør, Mykhailo Vydoinyk, siger torsdag morgen til DR P1, at mindst 100 danskere er taget til Ukraine for at kæmpe.

Og det er ikke ulovligt, fortæller Jeppe Kofod, men borgerne er på egen hånd, hvis de gør det.