Statsminister besøger danske Nato-soldater i Polen

Under besøget modtager hun en briefing om hovedkvarteret og dets opgaver. Hun skal også mødes med danskere, der er udsendt til korpset.

Frederiksen kalder sammenholdet i den transatlantiske forsvarsalliance for stærkt. Hun sender samtidig en advarsel til den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Europa står sammen om at hjælpe Ukraine og det ukrainske folk. Putin skal mærke, at den russiske invasion er helt uacceptabel, og vi skal støtte ukrainerne, alt det vi kan i deres kamp for frihed og selvstændighed, siger hun.