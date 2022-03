Statsminister kalder forsøg med grønlandske børn hjerteløst

Her var det planen, at børnene skulle hjem efter et ophold i Danmark. Men seks af dem endte med at blive bortadopteret til familier i Danmark.

De resterende, der kom hjem, blev ikke sendt hjem til deres familier. De blev derimod placeret på et børnehjem, hvor de skulle tale dansk. De fik ingen forbindelse til deres familie og kunne ikke tale grønlandsk.

- Alle børn har brug for og fortjener stabilitet. Det var de to ting, man tog fra jer, siger Mette Frederiksen onsdag.

- I stedet blev I hovedpersoner i et forsøg, der skulle mærke jer resten af livet. Ingen spurgte jer, om I ville være med.

Et af de seks nulevende børn, Helene Thiesen, beskriver forsøget med ulykkelighed over den manglende kontakt med sin familie.