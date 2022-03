Enhedslisten slår fast: Vil forlade forsvarsalliancen Nato

Der er blevet skabt så stor tvivl om Enhedslistens forhold til forsvarsalliancen Nato, at der søndag blev holdt et ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen.

Det fandt sted for at slå fast, at partiet stadig arbejder for at forlade den transatlantiske forsvarsalliance. En enig hovedbestyrelse stemte ifølge Politiken onsdag for at fastholde partiets linje, som der er blevet sået tvivl om.