Partier vil have flere til at trække i trøjen og i længere tid

Hvert år begynder under 5000 i værnepligt i Danmark, men en række partier i Folketinget vil have markant flere unge til at prøve kræfter med militæret.

Det skriver DR Nyheder.

For det oppositionens største parti Venstre bliver det en centralt krav i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.

- Det er vigtigt for at sikre, at der er et bredere rekrutteringsgrundlag i forhold til at rekruttere unge mennesker, der har lyst til at videreuddanne sig inden for Forsvaret. Og så er det en styrkelse af vores totalforsvar i Danmark, siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt.