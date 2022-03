Statsministeren: EU-afstemning handler om værdier - ikke missioner

Her argumenterer Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, for, at forbeholdet er en garanti mod en EU-hær.

Frygten for en potentiel EU-hær bliver også brugt som argument af Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen:

- Der er ingen tvivl om, at det er der en del af EU-toppen, der drømmer om, siger hun.

- Vi skræmmer ikke krigsforbryderen Putin, ved at Danmark afskaffer sit forsvarsforbehold.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, angriber partierne bag afstemningen for at ville forsøge at koble afstemningen sammen med Ruslands invasion i Ukraine.