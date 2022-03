Papes ungdomsparti vil kæmpe for at bevare forsvarsforbehold

Mens De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, vil have Danmarks forbehold for EU’s forsvarssamarbejde afskaffet, kommer De Konservatives ungdomsparti til at kæmpe for at bevare det.

Konservativ Ungdoms formand, Magnus von Dreiager, fortæller til Politiken, at ungdomspartiet er modstander af at afskaffe forbeholdet og aktivt vil føre kampagne for at bevare det.