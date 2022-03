Minister er stærkt bekymret over unges druk efter nye anbefalinger

Hun peger på, at det ikke skal være muligt for de unge at købe alkoholprodukter i blandt andet supermarkeder.

I dag kan børn og unge under 16 år købe alkoholprodukter med en alkoholprocent på under 16,5. Det er eksempelvis øl og vin. Man skal være over 18 år for at købe spiritus og lignende.

Der er desuden forlydender om, at regeringen med sundhedsreformen vil forsøge at gøre det umuligt for børn og unge født efter 2010 at købe cigaretter og andre tobaksprodukter. Det har Altinget og B.T. erfaret.