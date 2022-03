Partier gør op med årtiers pengepolitik for at finansiere forsvar

Der er opstået et behov for at finde flere penge, efter at partierne søndag blev enige om om at forsvarsudgifterne i 2033 skal udgøre to procent af BNP.

Det betyder ifølge beregninger fra Finansministeriet, at der på det tidspunkt skal findes omtrent 18 milliarder kroner mere om året.

På pressemødet, hvor forsvarsaftalen blev præsenteret, varslede statsminister Mette Frederiksen (S), at uanset hvem der sidder i regering de næste år, vil der skulle laves ”svære prioriteringer”.

Hun noterede dog, at man har valgt at tillade et underskud fremfor eksempelvis at spare på velfærdsydelser.

Både Venstre og De Konservative har udelukket, at de ønsker, at milliarderne skal findes ved at hæve skatterne.