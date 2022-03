Dansk militærfly skal ikke til Mali: Holdes klar til Ukraine

Regeringen har i lyset af krigen i Ukraine besluttet at udskyde det danske bidrag til FN-missionen i Mali.

Det betyder, at forsvarets transportfly, der skulle have været til Mali, bliver hjemme, så det er klar til at indgå i Nato-beredskabet, hvis det bliver nødvendigt.

Det har regeringen orienteret Folketingets partier om på et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn mandag morgen.