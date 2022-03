Vermund og Messerschmidt afviser EU-forsvar: Uklart og håbløst

Samme indstilling har Nye Borgerliges formand, Pernille Vermun:

- Vi har et Europa, hvor stor del af de lande, der er en del af EU’s forsvarspolitik, ikke kan forsvare sig selv i dag, siger hun.

- Vi har historisk set været meget afhængig af amerikanerne og briterne. Og er det stadig. Tanken om, at EU kan være en eller anden garant for Danmarks frihed og sikkerhed er for mig at se helt håbløst.

De to oppositionspartier får uvant følgeskab af Enhedslisten, der også kommer til at tale for at bevare forsvarsforbeholdet, oplyser partiets politiske ordfører, Mai Villadsen.

- Det er sådan, at EU’s forsvarssamarbejde og udenrigspolitik for dens sags skyld ikke er på plads. Så jeg føler og frygter, at vi melder os ind i en klub, hvor vi ikke kender regler, siger hun.