Mette Frederiksen: Danmark skal være uafhængig af russisk gas

Mette Frederiksen sætter dog ingen tidsfrist for, hvornår Danmark skal stoppe med at importere gas fra Rusland.

- Det skal ske så hurtigt som muligt, siger hun.

Hun understreger samtidig, at Danmark vil arbejde for at indføre sanktioner mod Rusland - herunder stop for gasimport - i fællesskab med EU.

- Vi er enige i EU om at gå sammen om sanktionerne, og det vil jeg kraftigt anbefale, at vi bliver ved med at gøre, siger statsministeren.

Flere partier har presset på for, at Danmark stopper med at importere gas fra Rusland. Energiselskabet Ørsted har aktuelt en kontrakt med det russiske selskab Gazprom om køb af gas frem til 2030.

Mette Frederiksen fortæller ikke, om den kontrakt skal annulleres.