Ellemann og Pape vil øge forsvarsbudget inden for otte til ti år

- Dels handler det om, at vi skal kunne absorbere pengene på en fornuftig måde i Forsvaret.

- Med det mener jeg, at selv om det særligt for en som mig kan være fristende, at de her penge skal være der her og nu, tager materielindkøb tid. Det tager tid at uddanne personel til det materiel.

- Det tager tid at overveje, hvor meget skal der styrkes på hvilke kapaciteter.

Et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketinget viser, at det i 2030 vil betyde, at der om året skal bruges 17,9 milliarder kroner mere på Forsvaret.

- Vi har en stærk økonomi, så de her penge kan findes. Debatten bliver selvfølgelig, om vi skal ud at lave reformer. Om det er gældsætning eller skattestigninger, siger Søren Pape Poulsen.