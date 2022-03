»Vi vil gerne op på de 2 procent af bnp, så vi får styrket vores forsvar, så vi viser resten af NATO, at vi tager vores egen sikkerhed alvorligt,« siger Jakob Ellemann-Jensen

Hvor hurtigt skal det ske?

»Jeg ser for mig, at det er inden for en 8-10-årig periode, at vi kommer op på de 2 pct. Det vigtige er, at vi får lagt en plan for det, så vi kommer derhen«

Det koster cirka 18 mia. kroner om året. Hvor skal de penge komme fra?

»De penge tror jeg, at der er en vis villighed til at skaffe. Der er mange ømme tæer i det her, for der er mange ønsker fra de forskellige partier. Vi har et skattestop, vi er et velfærdsløfte, hvor vi gerne vil sikre, at økonomien følger med efterhånden som vi bliver flere børn og der kommer flere gamle. Der er en masse ting, som skal passe sammen. Men jeg har en meget, meget stor respekt for, at der er en fælles politisk ambition om at nå det her mål. Vi har et forslag til, hvordan finansieringen skal finde sted, og det tager jeg inde ved forhandlingsbordet. Netop for ikke at komme ud i noget træklatring fra nogens side«

Tirsdag kunne Jyllands-Posten fortælle, at både SF og De Radikale åbnede for at bruge flere penge på forsvaret. Partierne har ellers historisk været forbeholdne over for at bruge flere penge på militæret.

»Vi er indstillede på, at der skal gives flere penge til Forsvaret. Men konkret hvor vi lander, er for tidligt at lægge sig fast på. Det skal give mening,« sagde Martin Lidegaard, udenrigsordfører i Radikale Venstre, tirsdag.