- Det vil være muligt at gøre uden at sætte den danske økonomi over styr, men det er selvfølgelig stadigvæk et scenarie, hvor man skal ud og låne flere penge.

I 2014 blev Danmark og de andre Nato-lande enige om at arbejde hen imod at bruge det, der svarer til to procent af de enkelte landes bnp på forsvarsudgifter.

Det lever Danmark ikke op til, som det ser ud i dag.

Det står klart, at der de kommende år vil være en periode, hvor der kommer ekstra meget træk på de offentlige finanser på grund af befolkningsudviklingen.

Andelen af pensionister i forhold til resten af befolkningen stiger. Og det falder sammen med et muligt øget forsvarsbudget.

- Man kunne godt argumentere for, at man i den periode kan have som målsætning har køre med et underskud. Det kunne man godt forsvare, fordi det er en midlertidig periode, siger Las Olsen.