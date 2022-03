Forhandlinger om at styrke dansk forsvar er i gang

I 2014 blev Danmark og de andre Nato-lande enige om at arbejde hen imod at bruge det, der svarer til to procent af de enkelte landes BNP på forsvarsudgifter. Det lever Danmark ikke op til, som det ser ud i dag.

- Vi skal have en faglig vurdering af, hvornår det kan lade sig gøre. Men det er klart, at det ville ikke være seriøst at gøre det inden for få år. Vi skal have en horisont, der rækker ud over en almindelig aftaleperiode på fire år, siger Pape.

Om det betyder et forsvarsforlig på otte eller ti år, vil Pape ikke svare på. Det vigtigste er ifølge Pape, at de to procent af BNP kommer med i det næste forsvarsforlig.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har tidligere oplyst Folketinget, at et forsvarsbudget på to procent af bruttonationalproduktet i 2030 vil kræve at der tilføres 17,9 milliarder kroner årligt mere end i dag.

Hos Dansk Folkeparti ønsker formand Morten Messerschmidt også at styrke det danske forsvar. Eksempelvis ved at øge bevillingerne. Men retsforbeholdet skal ikke til folkeafstemning.

- Det er beskæmmende, hvis regeringen vil benytte denne lejlighed (krigen i Ukraine, red.) til at afskaffe det danske forsvarsforbehold.

- Det er en Nato-garanti for Danmark. EU skal ikke til at spille en reel militær rolle, siger Messerschmidt.