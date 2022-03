Danskere kan straffrit kæmpe på russisk side i Ukraine-krig

- Regeringen har ikke umiddelbart kendskab til, at der er danskere, der er rejst eller påtænker at rejse til Ukraine for at kæmpe på russisk side, siger Hækkerup.

- Regeringen synes, at det er uacceptabelt, hvis man rejser til fra Danmark til Ukraine og kæmper på russisk side samtidig med, at der fra vestens side indføres sanktioner og sendes hjælp til Ukraine.

- Derfor vil regeringen se på, hvordan denne situation kan håndteres. Det skal her understreges, at der er tale om en kompleks juridisk problemstilling. Blandt andet fordi regeringen ikke ønsker at afskære nogen muligheden for at tage til Ukraine og kæmpe på ukrainsk side, siger ministeren.

Det er ifølge Justitsministeriet ikke muligt at få et interview med Hækkerup.