Russisk invasion har sat arktisk samarbejde i bero

- Det har været vigtigt at finde en vej frem, som sikrer rådets beståen og funktionsdygtighed på længere sigt, men som også sender et meget klart signal til Rusland om, at deres helt uacceptable adfærd har konsekvenser hele vejen rundt, siger Kofod.

Efter invasionen er Rusland blevet mødt med et hav af sanktioner. Det er økonomiske sanktioner, men eksempelvis også sanktioner i sportsverdenen har ramt russiske atleter, som er sendt ud på sidelinjen.

Det er ikke overraskende, at Arktisk Råd bliver ramt. Allerede i sidste uge udtalte Mikkel Runge Olesen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), at det var en oplagt mulighed.

- Det er ret sandsynligt, at samarbejdet i Arktis og i Arktisk Råd vil blive negativt påvirket af den nuværende krise.